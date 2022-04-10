Halk oyunları ekibi Ünlü’yü ziyaret etti
Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Kulüplerarası Çorum İl Yarışması’nda “yıldızlar düzenlemeli” dalda il birincisi olan Bayat Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Halk Oyunları ekibi, Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü’ye teşekkür ziyaretinde bulundu.
Bayat 10.04.2022, 18:38
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Bayat Belediyesi Başkanı Ekrem Ünlü yapılan ziyaretten memnuniyetini belirterek, eğitmen ve öğrencilere ilçeyi en iyi şekilde temsil ettikleri için teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.
(Haber Merkezi)
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