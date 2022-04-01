Gür’e Bayat’ta yakın ilgi

Çorum’un en büyük sivil toplum kuruluşunun başındaki isim olan Recep Gür, ekibiyle birlikte ÇESOB’un Olağan Genel Kurulu’na sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Gür ve Ekibi dün de Bayat Esnaf ve Sanatkarlar, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığını ziyaret ederek, Oda Başkanı Serdar Şahin ile görüştü.

Burada Bayatlı esnaf ve sanatkarlarının sorun ve taleplerini dinleyen Recep Gür’e merkez ve ilçelerden oda başkanları Necmettin Uzun, Necati Şimşek, Mehmet Gayretli, Özkan Şanal, Aşkın Çağlayan, Lütfi Barut, Seyit Arslan, Mutlu Karslı, İbrahim Kabalak, Osman Aşutoğlu, Hakkı Vargeloğlu, İsmail Pozan, Halil Piroğlu, Serdar Yılmaz, Abdurrahman Uysal, Selami Koçyiğit, Nihat Kabakçı, Fevzi Bilgin, İsmet Uslu ve Hasan Eker eşlik etti.

Ziyarette konuşan ÇESOB Başkanı Recep Gür, merkezde 19, ilçelerde de 21 esnaf odası olmak üzere 40 odayla Çorumlu esnaf ve sanatkarlara hizmetin en güzelini sunmanın gayreti içerisinde olduklarını söyledi. Recep Gür, birliklerinin kapısının bundan önce olduğu gibi bundan sonrada herkese açık olduğunu ifade ederek, telefonunun da 24 saat esnaf ve sanatkarların emrinde olduğunu kaydetti.

Çorumlu esnaf ve sanatkarlar arasında birlik ve beraberlik yönünden Türkiye’ye örnek gösterilebileceğini ifade eden Gür, Çorumlu esnaf odası başkanlarının da bu birliktelikte önemli görev üstlendiğinin altını çizdi. Bu birlikteliğin yeni dönemde de devam etmesini istediklerini vurgulayan Gür, Bayat’ta kendilerine gösterdikleri sıcak ve samimi ilgilerinden dolayı Bayat Esnaf ve Sanatkarlar, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Serdar Şahin ve Oda yöneticilerine teşekkür etti.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Serdar Şahin ve Oda yöneticileri ise, Birlik Başkanlığı seçimlerinde Recep Gür ve Ekibine başarılar dilediler.

(Volkan SINAYUÇ)