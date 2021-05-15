Genç polis, elim kazada hayatını kaybetti

Genç polisin ölüm haberi, ailesi başta olmak üzere büyük üzüntü yarattı.

Mustafa Çuğ'un torunu, Nuh Çuğ'un oğlu olan Polis Memuru Bünyamin Çuğ’un cenazesi bugün öğle namazından sonra Ankara Karşıyaka Polis Şehitliğinde toprağa verilecek.

ÇORUAM HABER, merhuma rahmet, yakınlarına başsağlığı diler.

