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Genç polis, elim kazada hayatını kaybetti
Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Pancarlık Köyü nüfusuna kayıtlı olup Ankara'da ikamet eden Polis Memuru Bünyamin Çuğ (28), geçirdiği talihsiz bir silah kazası sonucu hayatını kaybetti.
Bayat 15.05.2021, 12:50 15.05.2021, 13:05
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Genç polisin ölüm haberi, ailesi başta olmak üzere büyük üzüntü yarattı.
Mustafa Çuğ'un torunu, Nuh Çuğ'un oğlu olan Polis Memuru Bünyamin Çuğ’un cenazesi bugün öğle namazından sonra Ankara Karşıyaka Polis Şehitliğinde toprağa verilecek.
ÇORUAM HABER, merhuma rahmet, yakınlarına başsağlığı diler.
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