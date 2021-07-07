“Engelli olmak üretmeye ve çalışmaya engel değil”

Kovan ve arıcılık malzemeleri alımı üzerine sunduğu 50 bin 700 liralık projesi için 27 bin 720 lira hibe alan Arslan, “Çalışma hayatım sırasında 2007 yılında MS hastalığına yakalandım ve 2010 yılında yürüme yeteneğimi kaybettim. O zamandan beridir akülü araçla hayatımı devam ettiriyorum. O dönemdeki yöneticilerim bu durumumdan dolayı beni merkezde müftülükte görevlendirerek yardımcı oldular. 25 yıllık görev süremin sonunda emekli oldum. Arıcılık işi güzel bir hastalık, bulaştığı zaman bir daha bırakamıyorsunuz. Arıcılıkla köylerde imamlık yaptığım yıllarda ilgilenmeye başladım. Yaklaşık 20 yıllık arıcılık tecrübem var. Ben imkânı olan herkese, komşularıma, gençlere arılarla uğraşmalarını tavsiye diyorum. Arıcılık işi güzel bir hastalıktır. İnsana bulaştığı zaman bir daha arıcılığı bırakamıyorsunuz” dedi.

Azim ve çalışma isteği olduğu sürece engelli olmanın hiçbir zaman üretime ve çalışmaya engel olmadığını belirten Arslan, “TKDK’nın desteğini basından öğrendim. Projemi hazırlattım ve kabul edildi. 300 adet kovan ve arıcılık malzemeleri aldım. Covid 19 pandemi süreci olmasına rağmen, TKDK’nın yönetici ve çalışanlarının çok desteğini gördüm. Onların özverili çalışmalarıyla projem hayat buldu. Arıcılık işi sürekli vaktinizi alan bir iş değil. Zaman zaman bakımları yapıldığında kendiliğinden yürüyen ve sezonluk bir iş. Dolayısıyla başka işlerinize de engel olmuyor. Ben haftada bir köyüme gelerek evimin önündeki arılığımda arılarımın bakımını yapıyorum. Köyümdeki komşularım her zaman bana yardımcı oluyorlar. Şu an 30 kovan arım var. Aldığım destekle bu sayıyı artırmayı planlıyorum. Ben hem bal üretiyorum hem de kovan bölme yöntemiyle arı üretip arılı kovan satıyorum” ifadelerini kullandı.



“DEVLETİMİZ TÜM GÜCÜYLE

ENGELLİLERİN ARKASINDA”

Eskiden devletin işe alımlarda genel şartların yanında “herhangi bir engel hali olmamak” diye ayrı şart yazdığını anımsatan Arslan, “Şimdi devletimiz tüm gücüyle engellilerin arkasında duruyor. Nereye gitsek tüm kapılar ardına kadar bizlere açık oluyor. Verdiği desteklerle hayata daha sıkı bağlanmama neden olan devletimize, Çorum Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi ve valilik çalışanlarına, milletvekillerimize, işimin düştüğü tüm kamu kurum ve kuruluşlarındaki yönetici ve çalışanlarına, her zaman yanımda olan aileme ve komşularıma çok teşekkür ediyorum” dedi. (Haber Merkezi)