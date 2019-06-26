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Engelli kızın düğün hayali gerçek oldu

Doğuştan zihinsel engelli olan Mehtap Tosyalı’nın düğün hayalini gerçekleştirmek için temsili düğün töreni düzenlendi.

Engelli kızın düğün hayali gerçek oldu

Doğuştan zihinsel engelli olan Mehtap Tosyalı’nın düğün hayalini gerçekleştirmek için temsili düğün töreni düzenlendi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 20:19
Engelli kızın düğün hayali gerçek oldu

Bayat’ta yaşayan 28 yaşındaki zihinsel engelli Mehtap Tosyalı'nın ailesinin, Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü’ye ulaşarak genç kızın düğün hayalini anlatması üzerine Ekrem Ünlü’nün talimatıyla harekete geçen ekipler, gelinlik, kuaför, gelin arabasının süslenmesi gibi işlemleri hazırladı.

Beyaz gelinliğiyle Belediye Düğün Salonu'na gelen genç kızı misafirler ayakta alkışladı. Babası Sait Tosyalı ve Annesi Meryem Tosyalı, burada yaptıkları konuşmada, kızının hayalini gerçekleştirmek için kendilerine destek veren herkese teşekkür ettiklerini ifade etti.

Mehtap Tosyalı için tüm imkanların seferber edildiğini ifade eden Sait Tosyalı, şöyle konuştu:

"Kızım istedi bu düğünü, ben de belediyeye başvurdum. Arzularımızı yerine getirdiler. Allah onlardan razı olsun. Normal düğün gibi oldu. Düğünü, gelinliği hepsi düğün gibi oldu. Bize bu imkanı verdikleri için belediye başkanı ve çalışanlarına teşekkür ederim. Kızım çok mutlu oldu, herkese teşekkür ediyorum."

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü ise özel gelinlerin hayallerinin gerçekleşmesine yardımcı olduklarını söyledi. Başkan Ünlü, “Her özel gelinimizin, kızımızın annesi-babası, ailesi onları bembeyaz gelinlikler içinde görmek istiyor. Bugün burada ailelerin izinleri alınarak onlara bir düğün düzenledik. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz. Kimsesizin kimi oluyoruz. Engelli çocuklarımız bizden destek istiyor. Bizlerde belediye olarak her durumda yanlarında olmaya özen ve gayret gösteriyoruz. Özel gelinlerimizle gurur duyuyorum" diye konuştu.(Haber Merkezi)

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