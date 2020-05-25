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Dündar Deresi ıslah ediliyor

Devlet Su İşleri 5. Bölge Müdür Yardımcısı Tolga Gökhan Diri, DSİ Çorum İl Müdürü Murat Şerbetci ve Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü den oluşan heyet ilçenin Yatukçu Mahallesi Dündar Deresi’nde dere ıslahı çalışmalarını yerinde inceledi.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 01:52
Dündar Deresi ıslah ediliyor

Dündar Deresi ıslah çalışmalarının ihalesinin tamamlanmasıyla beraber, yüklenici firma tarafından ıslah çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen heyet, firmadan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlçede yıllardır özlemini çektiği halk için hayal olarak nitelendirilen bir çok hizmeti kazandırdıklarını belirten Belediye Başkanı Ünlü, “Bayat Devlet Hastanesinin yapımının tamamlanmasıyla birlikte, yanında bulunan Dündar Deresinin ıslah çalışmalarına başlandı. Bayat Devlet Hastanesinin ilçemize kazandırılmasında ve dere ıslah projesinin ihalesinin yapılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli, Valimiz Mustafa Çiftçi, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ile Milletvekillerimize Bayat halkı adına teşekkür ederim” dedi.

Sorunlara anlık tedbirler üretmek yerine kalıcı çözümler üretmek için gece gündüz demeden çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Başkan Ünlü, “Bunları yaparken de sadece halkımızın hayır duasına talip oluyoruz. Bayat’ımız için yegane şiarımız ekibimizle birlikte hizmet oldu. Çünkü biz halka hizmeti hakka hizmet olarak görüyoruz. Bunun içinde bu millete hizmetkar olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 25.05.2020 01:54
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