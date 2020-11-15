Son Dakika

“Doğalgaz ile hizmetlerimizi taçlandıracağız”

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, Bayat’a yapılan yatırımları doğalgazın gelmesiyle birlikte taçlandıracaklarını söyledi.

Bayat 15.11.2020, 18:46 15.11.2020, 18:50
66
“Doğalgaz ile hizmetlerimizi taçlandıracağız”

İlçeye doğalgaz getirilmesi ile ilgili çalışmaların devam ettiğini dile getiren Ahlatcı, milletvekili Erol Kavuncu’nun konunun takipçisi olduğunu ifade ederek, Bayat halkına verdikleri sözü tutmanın boyunlarının borcu olduğunu kaydetti.

Çorum’u bir bütün olarak gördüklerini vurgulayan Ahlatcı, milletvekilleri, teşkilatlarla birlikle Çorum’u daha ileri götürmek için çalıştıklarını sözlerine ekledi.(İHA)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
parçalı az bulutlu
banner303
banner364
Namaz Vakti 15 Kasım 2020
İmsak 05:52
Güneş 07:20
Öğle 12:30
İkindi 15:06
Akşam 17:30
Yatsı 18:52

Gelişmelerden Haberdar Olun

@