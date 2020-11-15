“Doğalgaz ile hizmetlerimizi taçlandıracağız”
AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, Bayat’a yapılan yatırımları doğalgazın gelmesiyle birlikte taçlandıracaklarını söyledi.
Bayat 15.11.2020, 18:46 15.11.2020, 18:50
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İlçeye doğalgaz getirilmesi ile ilgili çalışmaların devam ettiğini dile getiren Ahlatcı, milletvekili Erol Kavuncu’nun konunun takipçisi olduğunu ifade ederek, Bayat halkına verdikleri sözü tutmanın boyunlarının borcu olduğunu kaydetti.
Çorum’u bir bütün olarak gördüklerini vurgulayan Ahlatcı, milletvekilleri, teşkilatlarla birlikle Çorum’u daha ileri götürmek için çalıştıklarını sözlerine ekledi.(İHA)
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