Dodurga Millet Bahçesi ihale aşamasına geldi

Uzun süredir üzerinde çalışma yaptıkları Millet Bahçesi Projesi’nin tamamlanarak ihale aşamasına geldiğini belirten Başkan Mustafa Aydın, Millet bahçesinin içerisinde, Millet Kıraathanesi (Cafe) Seyir Terası, Bay-Bayan Mescit, Kütüphane, Yürüyüş Parkuru, Fitnıs Aletleri, Çocuk Parkı, Piknik Alanı, 20 Adet Kamelya, Dodurga Oba çadırı ve çadırları bulunacağını kaydetti.

Bölgenin En Büyük Millet Bahçesini Dodurga’ya kazandıracaklarını ifade eden Mustafa Aydın, millet bahçesini 2023 yılının Nisan Ayı’nda hizmete açmayı planladıklarını açıkladı.

(Volkan SINAYUÇ)