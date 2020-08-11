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Dede ile 4 torunu yanarak can verdi

Çorum’un Bayat İlçesi Yatukçu Mahallesi’nde öğlen saatlerinde çıkan yangında Ömer Çetin ve 4 torunu iki katlı ahşap evde bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında hayatını kaybetti.

Bayat 11.08.2020, 17:48 11.08.2020, 20:26
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Edinilen bilgiye göre yangın saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Yatukcu Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalle de Ömer Çetin’e ait 2 katlı ahşap evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangında yükselen alevleri ve dumanı gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı.

Ekiplerin incelemelerinde Ömer Çetin ile birlikte torunları Yusuf İçuz, Elif Naz Çetin’in cansız bedenine ulaşıldı. Olay sırasında evde olduğu belirlenen Ela Çetin ve Elif İçüz’ün cenazelerine ise ilerleyen saatlerde ulaşıldı.

Yangında yaşamını yitiren 5 kişinin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

(Yusuf ÇINAR)

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