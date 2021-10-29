Covid-19’e yenik düştü

Çorum’un Bayat ilçesi Park Cami İmam Hatibi Hüseyin Yakut, yakalandığı koronavirüs nedeniyle vefat etti.

Bayat’ta Park Cami İmam hatipliğini yapan Yakut bir süre önce Covid-19’a yakalandı.

Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık bir haftadır koronavirüs tedavisi gören Hüseyin Yakut, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Aliye ÖNCEL)

