Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 16°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
85310
ALTIN
248.058
DOLAR
6.0466
STERLİN
7.6916
EURO
6.7481

Çorum’un aldığı hizmeti Bayat da alacak

Bayat Belediyesi Ramazan ayı nedeniyle ilçede geleneksel hale gelen iftar yemeği verdi. Belediye Salonu’nda yapılan iftar yemeği 250 kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Çorum’un aldığı hizmeti Bayat da alacak

Bayat Belediyesi Ramazan ayı nedeniyle ilçede geleneksel hale gelen iftar yemeği verdi. Belediye Salonu’nda yapılan iftar yemeği 250 kişinin katılımıyla gerçekleşti.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 01:18
Çorum’un aldığı hizmeti Bayat da alacak

Bu yıl 9.’su gerçekleştirilen geleneksel iftar yemeğine AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İl Genel Meclis Başkanı Osman Günay ve üyeleri, Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, AK Parti Bayat İlçe Başkanı Fatih Balcıoğlu, AK Parti Bayat Gençlik Kolları Başkanı Ömer Demirci, Belediye meclis üyeleri, bürokratlar, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

İftarda yaptığı konuşmada halkla birlikte yol yürümeye devam edeceklerini anlatan Ekrem Ünlü, “Ne olursa olsun bir ve beraber olmaya devam edeceğiz. Hep birlikte güçlü olduk, güçlü olmaya devam edeceğiz” dedi.
Bayat Belediyesi olarak alt yapı ve üst yapı yatırımlarının yanı sıra sosyal belediyeciliğe de önem verdiklerinin altını çizen Ünlü, halkla iftar yaparken diğer taraftan kimsesiz insanları da unutmadıkları ifade etti. İlçede yaşayan 300 aileye her gün iftarda ve sahurda sıcak yemek verdiklerini hatırlatan Başkan Ünlü, Bayat esnafı ile kimsesizlere sahip çıktıklarını ve bundan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Birlik ve Beraberlik Zamanı

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da konuşmasında Bayat’ın yanında olduklarını ve Çorum ne hizmet alırsa Bayat’ın da aynı hizmetleri alacağını kaydetti.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Mezarlıklar bayrama hazır
Mezarlıklar bayrama hazır
Soyguncular 'Özel Gasp Ekibi' tarafından yakalandı
Soyguncular 'Özel Gasp Ekibi' tarafından yakalandı
Genç imam intihar etti
Genç imam intihar etti

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim