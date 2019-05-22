Çorum’un aldığı hizmeti Bayat da alacak

Bu yıl 9.’su gerçekleştirilen geleneksel iftar yemeğine AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İl Genel Meclis Başkanı Osman Günay ve üyeleri, Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, AK Parti Bayat İlçe Başkanı Fatih Balcıoğlu, AK Parti Bayat Gençlik Kolları Başkanı Ömer Demirci, Belediye meclis üyeleri, bürokratlar, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

İftarda yaptığı konuşmada halkla birlikte yol yürümeye devam edeceklerini anlatan Ekrem Ünlü, “Ne olursa olsun bir ve beraber olmaya devam edeceğiz. Hep birlikte güçlü olduk, güçlü olmaya devam edeceğiz” dedi.

Bayat Belediyesi olarak alt yapı ve üst yapı yatırımlarının yanı sıra sosyal belediyeciliğe de önem verdiklerinin altını çizen Ünlü, halkla iftar yaparken diğer taraftan kimsesiz insanları da unutmadıkları ifade etti. İlçede yaşayan 300 aileye her gün iftarda ve sahurda sıcak yemek verdiklerini hatırlatan Başkan Ünlü, Bayat esnafı ile kimsesizlere sahip çıktıklarını ve bundan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Birlik ve Beraberlik Zamanı

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da konuşmasında Bayat’ın yanında olduklarını ve Çorum ne hizmet alırsa Bayat’ın da aynı hizmetleri alacağını kaydetti.

(Haber Merkezi)