Cadde de karşılaştılar, tartışmaya başladılar… Sonrası korkunç

ÇORUM'un Bayat ilçesinde 72 yaşındaki Hidayet Ş., aralarında husumet bulunan 63 yaşındaki Mahir Alparslan’ı  bıçaklayarak öldürdü.

Bayat 15.08.2020, 11:49
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Cadde de karşılaştılar, tartışmaya başladılar… Sonrası korkunç

ÇORUM'un Bayat ilçesinde 72 yaşındaki Hidayet Ş., aralarında husumet bulunan 63 yaşındaki Mahir Alparslan’ı  bıçaklayarak öldürdü. Olay, dün Yeni Mahalle Çorum Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan ikili, aralarında konuşurken tartışmaya başladı. Tartışmada öfkelenen Hidayet Ş., yanındaki bıçakla Mahir Alparslan’ı  kol ve göğüs bölgesinden çok sayıda bıçaklayarak ağır yaraladı.  Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, vücudunda çok sayıda bıçak darbesi bulunan Alparslan’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Bayat Devlet Hastanesine kaldırılan Alparslan doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından çalışma yapan  polis ekipleri  şüpheli  Hidayet Ş’yi  gözaltına aldı. Bayat İlçe Emniyetteki ifadesinde cinayeti kabul eden Hidayet Ş., “Kasten adam öldürme”  suçundan  çıkarıldığı nöbetçi  mahkemece  tutuklandı. (Yusuf ÇINAR)

Kaynak: (Haber Merkezi)
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