Bozkurtoğlu ile Ünlü hayvan pazarını gezdi
Bayat 08.07.2022, 23:55
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Bayat Belediyesi Başkanı Ekrem Ünlü ve Bayat Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu ile birlikte ilçede kurulu bulunan canlı hayvan pazarını bayram öncesi ziyaret etti.
Bayat Belediyesi Başkanı Ünlü ve Kaymakam Bozkurtoğlu hayvan pazarında hem alıcılar hem de satıcılarla sohbet ederek tüm esnaflara hayırlı bol bereketli işler dileğinde bulunarak, Kurban Bayramlarını kutladılar.
(Haber Merkezi)
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