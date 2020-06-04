Bisiklet Günü’ne özel 30 kilometre pedal çevirdiler

Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Uğur Altuncu, Rehber Öğretmen Mansur Altuncu, 9. sınıf öğrencisi Efe Güngör ve 12.sınıf öğrencisi Furkan Güngör, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü için biraraya gelerek beraber pedal çevirdi.

Yeni tip koranavirüs salgını günlerinde hareket çeşitliliği azalan öğrenciler ile öğretmenleri 3 Haziran günü sokağa çıkma iznini de fırsat bilerek belirledikleri 30 kilometrelik parkuru bisiklet ile geçtiler.

(Haber Merkezi)