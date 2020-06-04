Bisiklet Günü’ne özel 30 kilometre pedal çevirdiler
Dünya Bisiklet Günü’nde pedal çevirdiler.
Bayat 04.06.2020, 19:55
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Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Uğur Altuncu, Rehber Öğretmen Mansur Altuncu, 9. sınıf öğrencisi Efe Güngör ve 12.sınıf öğrencisi Furkan Güngör, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü için biraraya gelerek beraber pedal çevirdi.
Yeni tip koranavirüs salgını günlerinde hareket çeşitliliği azalan öğrenciler ile öğretmenleri 3 Haziran günü sokağa çıkma iznini de fırsat bilerek belirledikleri 30 kilometrelik parkuru bisiklet ile geçtiler.
(Haber Merkezi)
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