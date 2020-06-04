Son Dakika

Bisiklet Günü’ne özel 30 kilometre pedal çevirdiler

Dünya Bisiklet Günü’nde pedal çevirdiler.

Bayat 04.06.2020, 19:55
7
Bisiklet Günü’ne özel 30 kilometre pedal çevirdiler

Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Uğur Altuncu, Rehber Öğretmen Mansur Altuncu, 9. sınıf öğrencisi Efe Güngör ve 12.sınıf öğrencisi Furkan Güngör, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü için biraraya gelerek beraber pedal çevirdi.

Yeni tip koranavirüs salgını günlerinde hareket çeşitliliği azalan öğrenciler ile öğretmenleri 3 Haziran günü sokağa çıkma iznini de fırsat bilerek belirledikleri 30 kilometrelik parkuru bisiklet ile geçtiler.

(Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
16°
parçalı bulutlu
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 04 Haziran 2020
İmsak 03:08
Güneş 05:04
Öğle 12:44
İkindi 16:42
Akşam 20:14
Yatsı 22:00

Gelişmelerden Haberdar Olun

@