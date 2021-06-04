Bisiklet Günü’nde pedal çevirdiler

Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Uğur Altuncu rehberliğinde Beden Eğitimi Öğretmeni İsmail Tuygun, Tarih Öğretmeni Ahmet Aydoğmuş ve çeşitli kademelerden öğrencilerle birlikte 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’ne özel 10 kilometrelik şehir turu gerçekleştirildi.

Özellikle salgın sürecinde hareketsiz kalan öğrenciler ve öğretmenler için Dünya Bisiklet Günü’nü bir fırsat olduğu, farkındalık oluşturmak amacıyla etkinliğin gerçekleştirildiği belirtildi.

(Haber Merkezi)

