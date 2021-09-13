Belediye, gelirini topraktan çıkarıyor

Bayat Belediyesi arazilerinin gelir amacıyla ekildiğini ve ilk hasadın Bayat Kaymakamı Mustafa Çelik, İlçe Jandarma Komutanı Ünsal Bal, İlçe Müftüsü Mehmet Kapucu, İlçe Tarım Müdürü Abdullah İpek ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ceylan ile birlikte gerçekleştirildiğini belirten Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, yapılan haşatın ilçeye hayırlı olması dileklerinde bulundu. (Haber Merkezi)

