Belediye emeklisi Ali Şen koronavirüsten vefat etti
Bayat 14.11.2021, 18:42
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Yeni tip koronavirüs salgını Çorum’da can almaya devam ediyor.
Çorum'un Bayat ilçesi Tevekli köyü nüfusuna kayıtlı olup Bayat Yeni Mahallede ikamet eden, Bayat Belediyesi'nden emekli, Yaşar Şen'in babası Ali Şen, yakalandığı Covid-19 virüsü sonucu hayatını kaybetti.
Merhumun cenazesi önceki gün Bayat Tevekli Köyü'nde toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Ömür SOYTEMİZ)
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