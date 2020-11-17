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Bayat’tan Azerbaycan’a tam destek

Bayat Belediye Başkanlığı binasına Türkiye ve Azerbaycan bayrakları asılarak kardeşlik mesajı verildi.

Bayat 17.11.2020, 19:20 17.11.2020, 19:21
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Bayat’tan Azerbaycan’a tam destek

Ülke genelinde olduğu gibi Çorum’un Bayat ilçesinden de Azerbaycan’a zafer kutlama mesajı verildi. Bayat Belediyesi önüne asılan Türkiye ve Azerbaycan bayrakları eşliğinde zafer kutlandı.

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü yaptığı açıklamada; "İki devlet, tek milletiz" Azerbaycan'ın tarihi zaferi bizi milletçe sevindirdi. Azerbaycan kendisine ait işgal edilmiş topraklarını geri aldı. 30 yıl önce yaşanan acılar bugün son buldu. Zaferin kutlu olsun can Azerbaycan” dedi.

(Haber Merkezi)

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