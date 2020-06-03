Bayat’ta yapılan hizmetler değerlendirildi
AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, Bayat İlçe Başkanı Fatih Balcıoğlu ve Bayat İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Tuna ile birlikte ilçe ve köylere yapılan ve yapılacak yatırımlar ile ilgili istişarede bulundu. Yusuf Ahlatcı, vatandaş için her hizmeti sunmak amacıyla gece gündüz çalışacaklarını dile getirdi.
Bayat 03.06.2020, 20:26
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