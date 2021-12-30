Bayat’ta yangın kısa sürede söndürüldü

Bayat’ta bir işyerinde çıkan yangın, ilçe itfaiyesini müdahalesiyle kısa süre içerisinde söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Bayat ilçe merkezinde bir işyerini üst katında yangın çıktı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangında maddi hasar meydana gelirken, Bayat Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

(Haber Merkezi)

