Bayat’ta toplu sözleşme sevinci

Bayat Belediyesi ile Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesinin anlaşmayla sonuçlandığı açıklandı.

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, “Toplu iş sözleşmemizin tüm çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bugüne kadar emeğin ve emekçinin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz” dedi.

Anlaşmayla sonuçlanan toplu sözleşme, Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü ile Hizmet-İş Çorum Şube Başkanı Mustafa Köroğlu tarafından imzalandı. (Haber Merkezi)

