Bayat’ta toplu açılış töreni

Törende belediye tarafından hizmete alınan Buğday Pazarı ve Atık Su Arıtma Tesisi’nin açılışları gerçekleştirilirken devam eden Devlet Hastanesi, Kunduzlu İçme suyu arıtma ve isale hattı, Millet Bahçesi, Dündar Deresi, Güneş Enerji Santrali ve 2 adet halı sahanın yapımı ve ihale süreçleri hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, AK Parti iktidarında ilçeye 1 milyar liralık yatırım yapıldığını, açılışı yapılan, yapımı devam eden ve ihalesi yapılacak olan belediye ve kamu yatırımlarının toplam maliyetinin ise 61 milyon 850 bin TL olduğunu belirterek, “Bunlar kendiliğinden olmadı. Bunlar AK Parti iktidarı sayesinde oldu. Bunlar mazlumların ve ümmetin umudu dünya lideri cumhurbaşkanımız sayesinde oldu” dedi.

İlçenin en büyük eksiklerinden birisinin Buğday Pazarı olduğunu dile getiren Başkan Ünlü, “Çünkü biz hububat ilçesiyiz. Hububatta örnek, lider olan bir ilçeyiz. Daha önce sebze ve hayvan pazarını yaptık. Şimdiden Buğday pazarını yaparak açılışını gerçekleştiriyoruz. Ticareti ilçenin merkezinde inşa ettik. Küçük ilçelerde ticaret yapılan yerleri yaydığınızda ticaret farklı yerlere yayılıyor. Ancak hepsini ilçe merkezine konuşlandırdığınızda en azından sıcak para da ilçe merkezinde kalıyor. Bu yüzden sebze pazarı, köylü pazarı, buğday pazarı, üst tarafında hayvan pazarını inşa ederek halkımızın hizmetine sunduk. Daha önceki görev yapan belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Atık suları ilçe dışına kadar taşımışlardı. Bizde Atık Su arıtma Tesisi’ni yaparak ilçedeki atık suları arıtarak Bayat çayına veriyoruz. Çevreye duyarlı olmamız lazım. Bundan sonra Bayat Çayı, Kızılırmak ve Karadeniz’i kirletmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bayat Belediyesinin diğer yatırımları hakkında da bilgi veren Başkan Ünlü, “Güneş Enerji Santrali kuruyoruz. Yatırım bedeli 5 milyon 250 bin lira. İhalesini bitirdik. Bir ay içerisinde tamamlanarak hizmete açılacak. Buradan da aylık belediyemize 200 bin lira gelir elde edilecek. GES projesi de tamamlandığında kum ocağı ile birlikte hangi belediye başkanımız göreve gelirse gelsin elinde İller Bankası’ndan gönderilen ödenek kadar ödenek bulunacak. Bu da Bayat’a hizmet olarak yatırım olarak dönecek” şeklinde konuştu.

Programın ardından Bayat Belediyesi Buğday Pazarı ve Atık Su Arıtma tesisinin açılışı yapıldı.

Açılışa milletvekillerinin yanı sıra İlçe Kaymakamı Mustafa Çelik ve vatandaşlar da katıldı.

(İHA)