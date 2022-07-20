Bayat’ta THM konseri 

Bayat Cumhuriyet Meydanı’nda çocuklar için ücretsiz kurulan şişme balon parkında çocuklar gönüllerince eğlenirken, ayrıca miniklere balon ve meyve suyu ikram edildi.

Konser etkinlikleri kapsamında Çorum Belediyesi Mehteranı, Çorum Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu dinletisi ve Bayat Belediye Gençlikspor Halk Oyunları ekibi gösterisi yer aldı.

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü yaptığı açıklamada; “Bu etkinliği düzenlememizde desteklerini esirgemeyen Çorum Belediyesi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın doyasıya eğlendiği, halkımızın birlik ve beraberlik içerisinde kaynaştığı bir program oldu. Etkinliğimize katılan tüm hemşehrilerime teşekkür ederim” dedi.



(Aliye ÖNCEL)

