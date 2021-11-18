Bayat’ta tadilat yapılan evde yangın çıktı
Bayat 18.11.2021, 19:36
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Çorum'un Bayat ilçesine Kayabaşı Mahallesi'nde meydana gelen yangında bir evin çatısı tamamen yandı.
Edinilen bilgiye göre; tadilat halinde bulunan bir evin çatı kısmında yangın meydana geldi. Bayat İtfaiyesinden yardım istenmesi üzerine Kayabaşı Mahallesi'ne itfaiye ekibi gönderilirken yangın itfaiye personelinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangında maddi hasar meydana gelirken herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadı.
(Haber Merkezi)
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