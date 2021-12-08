Bayat’ta suya zam yok
Bayat Belediyesi’nin Aralık Ayı olağan Belediye Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.
Bayat 08.12.2021, 19:15 08.12.2021, 19:17
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Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü yönetiminde düzenlenen toplantıda çeşitli gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Buna göre Bayat Belediye Meclisi 2022 yılı içinde suya zam yapılmaması yönünde karar aldı.
Bayat Belediye Başkanı Ünlü konuyla ilgili bir açıklama yaparak: “İlçemiz adına güzel hizmetler yapmaya devam ediyoruz. Aralık ayı meclis toplantımızı gerçekleştirdik. Meclisimizce 2022 yılında suya zam yapılmaması yönünde karar aldık. İlçemize hayırlı olsun” dedi.
(Volkan SINAYUÇ)
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