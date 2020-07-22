Bayat’ta şehitler anıldı

Bayat Kaymakamı Mustafa Çelik ve Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü öncülüğünde düzenlenen etkinlikler, Şehit Ömer Halisdemir Merkez Camii’nde şehitler için mevlidi şerifin okunması ve cami çıkışı yemek ikramı ile başladı. Ardından Çerkeş Köyü’nde Şehit Osman Arslan’ın mezarı ziyaret edildi.

Akşam saatlerinde ise Cumhuriyet Meydanı’nda 15 Temmuz demokrasi şehitleri için anma programı ve demokrasi nöbeti gerçekleştirildi.

Programa Bayat Kaymakamı Mustafa Çelik, Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Balcıoğlu, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hatice Kara, İl Genel Meclis üyeleri, Belediye Meclis üyeleri, daire amirleri ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Program saygı duruşu ve istiklal marşı söylenmesi ile açıldı. Akabinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı yayın konuşmalarının dinlemesi ile devam etti. Devamında Kuranı Kerim tilaveti, sinevizyon gösterilerinden sonra Belediye Başkanı Ekrem Ünlü vatandaşlara hitaben bir konuşma yaptı. Ünlü, “15 Temmuz’u unutmadık unutturmayacağız. Kontrollü darbe, tiyatro diyenlere inat bu memlekete sahip çıkmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz akşamı sabaha kadar bu meydanda hep birlikte demokrasi nöbeti tuttuk tutmaya devam edeceğiz” dedi.

(Haber Merkezi)