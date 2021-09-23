Bayat’ta pedal çevirdiler
Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Bayat’ta bisiklet sürme etkinliği düzenlendi.
Bayat 23.09.2021, 23:15
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Ak Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Bayat Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu, Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, Ak Parti Çorum İl Başkan Yardımcıları Erhan Yumlu ve Bünyamin Aydemir, Ak Parti Bayat İlçe Başkanı Fatih Balcıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyyüp Uçar, İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri ve öğrencilerin katılımıyla Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bisiklet sürme etkinliği düzenlendi.
(Haber Merkezi)
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