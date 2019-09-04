Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 15°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
100077
ALTIN
282.903
DOLAR
5.6688
STERLİN
6.9440
EURO
6.2538

Bayat’ta muhtarların sorunları dinlendi

Çorum’un Bayat ilçesinde Milletvekili Erol Kavuncu ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak’ın katılımıyla muhtarlarla istişare toplantısı yapıldı.

Bayat’ta muhtarların sorunları dinlendi

Çorum’un Bayat ilçesinde Milletvekili Erol Kavuncu ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak’ın katılımıyla muhtarlarla istişare toplantısı yapıldı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 22:21
Bayat’ta muhtarların sorunları dinlendi

Çorum’un Bayat ilçesinde Milletvekili Erol Kavuncu ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak’ın katılımıyla muhtarlarla istişare toplantısı yapıldı.

Bayat’a bağlı köy muhtarlarının da yer aldığı toplantıya AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Bayat Kaymakamı Muharrem Eligül, Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, Çorum İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, Bayat İlçesi İl Genel Meclis üyeleri katıldı.

Yapılan toplantıda muhtarlar talep ve sorunlarını dile getirirken, sohbet havasında verimli geçen toplantıda protokol üyeleri de talep ve sorunların kısa zamanda çözümü noktasında görüşlerini muhtarlara bildirdiler.(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Vali Çiftçi’den Ekrem Ünlü’ye ziyaret
Vali Çiftçi’den Ekrem Ünlü’ye ziyaret
2 ev kül oldu
2 ev kül oldu
Vali Çiftçi, Bayat Dorukseki köyünde yangın hasarını inceledi
Vali Çiftçi, Bayat Dorukseki köyünde yangın hasarını inceledi
Bayat’ta yangın: 4 ev kül oldu
Bayat’ta yangın: 4 ev kül oldu
Otomobil devrildi: 2 kişi ağır yaralandı
Otomobil devrildi: 2 kişi ağır yaralandı
Bayat’ta 15 Temmuz etkinliği
Bayat’ta 15 Temmuz etkinliği

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim