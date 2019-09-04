Bayat’ta muhtarların sorunları dinlendi

Çorum’un Bayat ilçesinde Milletvekili Erol Kavuncu ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak’ın katılımıyla muhtarlarla istişare toplantısı yapıldı.

Bayat’a bağlı köy muhtarlarının da yer aldığı toplantıya AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Bayat Kaymakamı Muharrem Eligül, Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, Çorum İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, Bayat İlçesi İl Genel Meclis üyeleri katıldı.

Yapılan toplantıda muhtarlar talep ve sorunlarını dile getirirken, sohbet havasında verimli geçen toplantıda protokol üyeleri de talep ve sorunların kısa zamanda çözümü noktasında görüşlerini muhtarlara bildirdiler.(Haber Merkezi)