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Bayat’ta koronavirüs denetimi 

Bayat 23.03.2021, 12:31
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Bayat’ta koronavirüs denetimi 

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, İçişleri Bakanlığı’nın “Covid- 19 Tedbirleri Kapsamında Denetimler” konulu genelgesi doğrultusunda ilçedeki kafelerde ve toplu yaşam alanlarında denetimler yaparak vatandaşlara maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda hatırlatmalarda bulundu. 
Belediye Başkanı Ünlü, denetim faaliyetlerinin devam ettiğini ifade ederek, maskenin kişinin hem kendisini hem de karşısındakini virüse karşı korumada en önemli etken olduğunu ifade etti
 İlçe genelinde vatandaşların tamamının maske kullandığının altını çizen Ünlü, “İşyerleri devamlı olarak ziyaret edildi. Ben buradan maske takma kuralına uyan tüm Bayatlı hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Herkes büyük bir duyarlılığa sahip, İnşallah hep beraber çalışarak Covid-19 sürecini başarı ile atlatacağız” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)

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