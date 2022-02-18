Bayat’ta KDV oranı denetimi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan temel gıda maddelerinde uygulanacak KDV oranının yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmesinin ardından Bayat Belediyesi Zabıta Amirliği ve Tarım Orman Müdürlüğü ekiplerince ilçede bulunan tüm marketlerde fiyat denetimi yapıldı.
Bayat 18.02.2022, 19:17
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Reyonda ve kasa fiyatında KDV oranının %8’den %1’e düşürülüp düşürülmediğini denetleyen ekipler işletmelerdeki etiketleri kontrol ederek, seçilen ürünlerin satışını yapıp fişlerini de inceledi.
Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü esnafa duyarlılığı için teşekkür etti.
(Aliye ÖNCEL)
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