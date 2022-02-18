Bayat’ta KDV oranı denetimi

Reyonda ve kasa fiyatında KDV oranının %8’den %1’e düşürülüp düşürülmediğini denetleyen ekipler işletmelerdeki etiketleri kontrol ederek, seçilen ürünlerin satışını yapıp fişlerini de inceledi.

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü esnafa duyarlılığı için teşekkür etti.

(Aliye ÖNCEL)

