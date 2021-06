Bayat’ta itfaiye ekiplerinin eğitimleri devam ediyor

Alanında uzman kişilerden eğitim alan itfaiyeciler teorik bilginin yanı sıra pratik olarak da uygulamalarda bulundu.

Belediye Başkanı Ekrem Ünlü yaptığı açıklamada; makine ve teçhizat konusunda hiçbir eksiklerinin bulunmadığını belirterek, “İtfaiye teşkilatı ilçemizin en önemli birimlerinden birisidir. Biz de bunun farkındayız ve teşkilatımızın her zaman hazır olması adına eğitim faaliyetlerimize devam ediyoruz. Oldukça önem verdiğimiz bu eğitimler sayesinde personelimiz her an göreve hazır bir şekilde bekliyor. Uzman kadrosuyla eğitim talebimizi boş çevirmeyen Çorum Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’a ve Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. (Haber Merkezi)