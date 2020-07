"Bayat’ta hizmet her noktada eşit dağılıyor"

Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, Belediye Meclis Üyesi Yüksel Şirin ve Dere Mahalle Muhtarı Rasim Bilgiç ile beraber mahalle halkıyla bir araya gelip vatandaşlar ile istişare yapıldı. Mahallenin eksikleri ve yapılacak hizmetleri hakkında görüşüldü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Dere Mahalle Muhtarı Rasim Bilgiç, Belediye Başkanı Ekrem Ünlü’ye ilgi ve alakalarından dolayı, Dere Mahallemize yapmış olduğu hizmetler için mahalle sakinleri ve şahsı adına teşekkür etti.

Bayat’ta hizmetin her noktaya eşitçe dağıldığına vurgu yapan Başkan Ünlü ise, "Bayat’ta hizmet, her noktaya eşit dağılıyor. Kaliteli belediyecilik, sadece merkeze değil, her noktaya ulaşıyor. Mahalle sakinlerimiz de bunu çok iyi hissediyor ve biliyor. İlçemizin her noktasına, her eve rahatlıkla gidebiliyor ve vatandaşımız ile bir araya gelebiliyorsak; bunu eşitçe sunduğumuz kaliteli hizmet anlayışımız sayesinde yapabiliyoruz. İlçe merkezinden en uzak noktaya kadar, Bayat’ın bir bütün halindeki gelişimi devam edecek" şeklinde konuştu.