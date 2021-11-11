Bayat’ta fidanlar toprakla buluştu

Çorum’un Bayat İlçesi’nde fidan dikimi yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda 11 Kasım’da geçtiğimiz yıllarda başlatılan “Geleceğe Nefes – Milli Ağaçlandırma Seferberliği” kapsamında Çorum’da da fidanlar toprakla buluşmaya devam ediyor.

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 11 Kasım 2019 tarihinde bir günde 13,7 milyon fidan toprakla buluşturulmuş ve aynı gün Çorum’da da 303 bin 150 fidan dikimi yapılarak “1 saatte en fazla fidan dikme” rekoru ile ilimiz Guinness Rekorlar Kitabına girmişti.

Bayat ilçesinde de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında dün fidanlar toprakla buluşturuldu. Fidan dikimine İlçe Belediye Başkanı Ekrem Ünlü ile ilçe yetkilileri de katıldı. Başkan Ünlü konuyla ilgili açıklamasında: “Gelecek nesillerimize güzel bir miras bırakmak için Geleceğe Nefes olalım kampanyasına bizde katkılarımızı sağladık. 11.11.2021 tarihinde fidanlarımızı toprakla buluşturduk” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

