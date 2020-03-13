Bayatta duygu yüklü İstiklal Marşı programı

Bayat Kaymakamı Mustafa Çelik, Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, İlçe Jandarma Komutanı Başçavuş Sedat Erdaş, daire amirleri, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’u tanıtan sinevizyon gösteriminin yapıldığı program öğrencilerin duygu yüklü oratoryosu ile devam ederken etkinlikte İstiklal Marşı’nın yazılmasının konu edildiği tiyatro oyunu sahnelendi. Program sonunda ilçe genelinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. (Haber Merkezi)