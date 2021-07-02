Bayat’ta da randevusuz aşı yapılıyor

Bayat Belediyesi’nin girişimleri ile İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından sebze pazarında kurulan çadıra gelen ilçe sakinleri, sağlık ekiplerince aşılanıyor.

Çadırda görevli sağlık çalışanları, Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü aşı kampanyası çerçevesinde vatandaşlara randevusuz aşı yaptıklarını söyleyerek Bayat Belediyesi ve Belediye Başkanı Ekrem Ünlü’ye koronavirüs pandemisi süresince vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ettiler.

Hastane ve aile hekimliklerinde aşı polikliniklerinin yanı sıra vatandaşların aşıya rahat ulaşması adına stant kuruldu. Burada hem vatandaşlara randevusuz bir şekilde aşıya ulaşmaları sağlanıyor hem de aşıyla alakalı sorular yanıtlanıyor. Aşı yaptıran vatandaşlar ise uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

(Haber Merkezi)

