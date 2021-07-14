Bayat’ta çadırda randevusuz aşı 

Bayat Belediyesi tarafından ilçenin sebze pazarında kurulan çadıra gelen ilçe sakinleri, sağlık ekiplerince aşılanıyor.

Hastane ve aile hekimliklerinde aşı polikliniklerinin yanı sıra vatandaşların aşıya rahat ulaşması adına Bayat Belediyesi tarafından sağlık personelinin daha rahat çalışabilmesi için aşı çadırı ve stant kurulduğunu söyleyen Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, “Burada hem vatandaşlara randevusuz bir şekilde aşıya ulaşmaları sağlanıyor hem de aşıyla alakalı sorular yanıtlanıyor” dedi.

(Haber Merkezi)

