Bayat’ta bitkisel atık yağ toplama istasyonu açıldı

Açılışa Şehit Osman Arslan İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, biriktirmiş oldukları bitkisel atık yağları ve sloganlarıyla eşlik etti. Ayrıca bitkisel atık yağ toplama kampanyası kapsamında göstermiş olduğu özverili çalışmaları ve katkılardan dolayı Şehit Osman Arslan İmam Hatip Ortaokulu öğretmeni Nevin Demirel’e teşekkür belgesi takdim edildi.

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamada; “Bitkisel atık yağların çevreye verdiği zararların engellenmesi ve öğrencilerinde çevrenin korunması konusunda bilinçlenmesi amacıyla düzenlenen bu etkinliğin tüm hemşerilerimize örnek olacağı kanaatindeyim. Duyarlılığından dolayı tüm öğretmen, öğrenci ve belediye personelimize teşekkür ediyorum” görüşlerine yer verdi.

(Ömür SOYTEMİZ)

