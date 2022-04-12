Bayat’ta bitkisel atık yağ toplama istasyonu açıldı
Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü ve Bayat Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu, bitkisel atık yağ toplama istasyonunun açılışına katıldı.
Açılışa Şehit Osman Arslan İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, biriktirmiş oldukları bitkisel atık yağları ve sloganlarıyla eşlik etti. Ayrıca bitkisel atık yağ toplama kampanyası kapsamında göstermiş olduğu özverili çalışmaları ve katkılardan dolayı Şehit Osman Arslan İmam Hatip Ortaokulu öğretmeni Nevin Demirel’e teşekkür belgesi takdim edildi.
Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamada; “Bitkisel atık yağların çevreye verdiği zararların engellenmesi ve öğrencilerinde çevrenin korunması konusunda bilinçlenmesi amacıyla düzenlenen bu etkinliğin tüm hemşerilerimize örnek olacağı kanaatindeyim. Duyarlılığından dolayı tüm öğretmen, öğrenci ve belediye personelimize teşekkür ediyorum” görüşlerine yer verdi.
(Ömür SOYTEMİZ)
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