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Bayat’ta bir köy karantinaya ayındı
Çorum’da bir köy daha karantina altın alındı.
Bayat 22.01.2021, 20:20
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Bayat İlçesi’nin Cevizli Köyü, artan koronavirüs vakaları nedeniyle 10 gün süreyle karantinaya alındı.
İlçe Hıfzıssıhha Meclisi’nin aldığı karar ile izolasyon tedbirleri kapsamında Bayat’ın Cevizli Köyü, 22 Ocak 2021 Cuma günü saat 00.00’dan itibaren 10 gün süreyle karantina altında tutulacak. (Haber Merkezi)
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