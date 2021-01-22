Son Dakika

Bayat’ta bir köy karantinaya alındı

Çorum’da bir köy daha karantina altın alındı.

Bayat 22.01.2021, 20:20 22.01.2021, 21:57
723
Bayat’ta bir köy karantinaya alındı

Bayat İlçesi’nin Cevizli Köyü, artan koronavirüs vakaları nedeniyle 10 gün süreyle karantinaya alındı.
İlçe Hıfzıssıhha Meclisi’nin aldığı karar ile izolasyon tedbirleri kapsamında Bayat’ın Cevizli Köyü, 22 Ocak 2021 Cuma günü saat 00.00’dan itibaren 10 gün süreyle karantina altında tutulacak. (Haber Merkezi)
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
-3°
açık
banner303
banner364
Namaz Vakti 23 Ocak 2021
İmsak 06:22
Güneş 07:50
Öğle 12:57
İkindi 15:30
Akşam 17:54
Yatsı 19:16

Gelişmelerden Haberdar Olun

@