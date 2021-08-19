Bayat’ta biçerdöver şarampole devrildi
Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Köpüklü Köyü yakınlarında yolda hareket halinde olan biçerdöver şarampole devrildi.
Bayat 19.08.2021, 22:32
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Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Köpüklü Köyü yakınlarında yolda hareket halinde olan biçerdöver şarampole devrildi.
Edinilen bilgiye göre; Köpüklü Köyü yakınlarında harekat halinde bulunan biçerdöver sürücünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan olmazken devrilen biçerdöver çağırılan vinçle şarampolden kurtarıldı.
(Haber Merkezi)
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