Bayat’ta bayram öncesi mezarlık temizliği yapıldı

Vatandaşların kabir ziyaretlerini daha rahat ve güzel bir ortamda yapmalarını sağlamak için mezarlıklar içerisindeki yabani otlar temizlenirken, ağaçların bakımları gerçekleştirildi.

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, “Saygıdeğer yakınlarımızın ve aile büyüklerimizin ebedi mekânlarına da aynı şekilde büyük bir dikkat ve özen göstermeliyiz. Bu kapsamda mezarlıklarımızı temizleyerek hakkın rahmetine kavuşan vatandaşlarımıza saygımızı gösteriyoruz. Bayram öncesi ve bayram gününde mezarlık ziyareti yapan vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla aile kabirlerini ziyaret etmeleri için çalışmalarımızı tamamladık. Allah, ebediyete intikal eden bütün kullara rahmet eylesin” dedi. (Haber Merkezi)

