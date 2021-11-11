Bayat’ta Ata’ya duygulu anma
Bayat 11.11.2021, 17:06
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Çorum’un Bayat ilçesinde 10 Kasım Atatürk’ü Anma etkinlikleri düzenlendi
Cumhuriyetin kurucusu Atatürk’ün vefatının 83’ncü yılı nedeniyle Bayat’ta tören düzenlendi. Kaymakamlık bahçesinde bulunan anıt önündeki törene Bayat Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu, İlçe Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Tören, Kaymakamlık Makamı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı’na sunulmasıyla başladı. Saatler 09.05’i gösterdiğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve öneminin belirten konuşma yapıldı. Şiirlerin okunmasıyla tören sona erdi.
(Ömür SOYTEMİZ)
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