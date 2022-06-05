Bayat’ta anlamlı etkinlik
Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi öğrencileri Trafik Haftası nedeniyle Bisiklet farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.
Bayat 05.06.2022, 18:39
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Bayat Halk Eğitim Merkezi’nin desteklediği Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi öğrencileri “Trafikte Ben de Varım” sloganı ile belirlenen güzergahta güvenli sürüş etkinliği yaptı.
Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Uğur Altuncu konuyla ilgili bir açıklama yaparak okulda yeni bir proje başlatmaya hazırlandıklarını söyledi. Proje kapsamında her hafta bir mahallede güvenli bisiklet sürüşü yapacaklarını ve insanlarda bisiklet farkındalığı oluşturmak istediklerini belirten Altuncu; “Bisikletime Biniyorum, Mahalle Mahalle Geziyorum” isimli projenin ilk ayağını ise Trafik Haftası ile birleştirerek hayata geçirdiklerini dile getirdi.
(Bülent USLU)
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