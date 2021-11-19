Bayat’ta altyapı yenileme çalışması sürüyor
Bayat Belediyesi alt yapı yenileme ve güçlendirme çalışmaları devam ediyor.
Bayat 19.11.2021, 19:47
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Bayat Belediyesi ilçe genelindeki altyapı yenileme ve güçlendirme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yenileme çalışmaları konut yapımının fazla bulunduğu Yatukcu Mahallesi Zafer Caddesi’nde devam ediyor.
Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, ilçede altyapı yenileme çalışmalarının aralıksız devam edeceğini dile getirdi.
(Aliye ÖNCEL)
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