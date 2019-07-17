Bayat’ta 15 Temmuz etkinliği

Her şeyi planlayanların hesaba katmadıkları tek şeyin Türk milletinin iradesi, vatan, bayrak ve devletine sahip çıkması olduğunu kaydeden Ünlü, “Onlar akıl tutulması yaşıyorlardı. Akıllarını başkalarına kiraya vermişlerdi. Ama bu milletin İstiklal savaşında, Çanakkale savaşında vermiş oldukları mücadeleyi hiç hesaba katmamışlardı. Bizim ecdadımız Çanakkale de 7 düvene karşı gelmeyi bilmişti. Çanakkale Boğazına Çanakkale Geçilmez yazısını kanlarıyla yazmıştı” dedi.

15 Temmuz akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Milletin bu duygularını bilerek halkı sokağa davet ettiğini belirten Ekrem Ünlü, milletin de bu çağrıya cevap verdiğini, genciyle yaşlısıyla topyekûn sokaklara çıkarak bir kez daha vatanına, devletine, bayrağına ve kendisine sahip çıktığını söyledi. Bu memleketi bölmeyi isteyenlerin heveslerinin bir kez daha kursaklarında kaldığını anlatan Ünlü, “Allaha şükürler olsun Devletimiz gücüne güç katıyor. Artık kendi silahlarımızı yapıyoruz. İhaları silahları yapıyoruz. Tanklarımızı toplarımızı yapıyoruz. Kendi savunma sistemimizi kuruyoruz. Sizler devletimize sahip çıktıkça inşallah bu devlet payidar olacaktır. Allah devletimize zeval vermesin.

kadar kimsenin gücü yetmedi yetmeyecektir. 15 Temmuzu unutmadık unutturmayacağız. Kontrollü Darbe, Tiyatro diyenlere inat bu memlekete sahip çıkmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz Akşamı sabaha kadar bu meydanda hep birlikte demokrasi nöbeti tuttuk tutmaya devam edeceğiz” dedi.

Bayat Kaymakamı Oğuzhan Ocak ise konuşmasında, ülkenin 15 Temmuz 2016 gecesi milletin birlik ve beraberliğine, demokratik düzenine, hukukun üstünlüğüne ve milli iradeye yönelik tarihin kaydettiği en büyük ihanet girişimine, menfur kalkışmaya maruz kaldığını ifade ederek, en büyük gurur kaynağı olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin içine sızan ihanet şebekesinin; kirli elleri ile millete ait tanklarla, uçaklarla, silahlarla; vatanını savunmak, demokrasiye sahip çıkmak isteyen millete karşı saldırıya geçtiğini dile getirdi. FETÖ terör örgütü eliyle ülkeyi bölmeye, yıkmaya, hatta işgal etmeyi aklına koyan ve yıllarca hesaplar planlar yapan üst akılın, akıl tutulması ile düğmeye bastığını ve darbe kalkışması ile bunu uygulamaya geçirdiğini belirten Kaymakam Ocak, “Hesaba katmadıkları bir gerçek vardı, hamdolsun bu millet vatanını ve milletini, devletini, bayrağını kimseye emanet etmemiş ve etmeyecektir” dedi.