Bayat’ta 10 Kasım anma programı

Törene Bayat Kaymakamı Mustafa Çelik, Belediye Başkanı Emrem Ünlü, daire amirleri, siyasiler ve vatandaşlar katıldı. Hükümet Konağı düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu. Saat 09.05'de sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Program günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılması ve şiirlerin okumasının ardından sona erdi.