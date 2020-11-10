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Bayat’ta 10 Kasım anma programı

Çorum’un Bayat ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi. 

Bayat 10.11.2020, 14:25
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Bayat’ta 10 Kasım anma programı

Törene Bayat Kaymakamı Mustafa Çelik, Belediye Başkanı Emrem Ünlü, daire amirleri, siyasiler ve vatandaşlar katıldı. Hükümet Konağı düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu. Saat 09.05'de sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. 
Program günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılması ve şiirlerin okumasının ardından sona erdi. 

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