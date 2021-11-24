Bayat’ın Kuşçaçimen Yaylası’nda inceleme
Bayat 24.11.2021, 20:39
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Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu ve İskilip Orman İşletme Müdürü Bülent Kayadibi ile biraraya geldi.
Heyet, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) tarafından desteklenen ve yapımı devam eden Bayat Karatepe Kuşçaçimen Yaylası C tipi mesire alanı projesini yerinde inceleyip, istişarede bulundu.
(Haber Merkezi)
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