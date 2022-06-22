Bayat’ı sağanak vurdu.. Dere taştı, evler su altında kaldı

İlçede dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü, bazı evlerin giriş ve bodrum katlarını su bastı. İlçenin Yatukcu Mahallesi’nde derelerde taşkın yaşandı. Yatukcu Mezarlığı mevkiinde taşkın bir süre ana yolu ulaşıma kapattı. Ara sokaklarda göllenme sebebiyle trafikte bir süre aksamalar oldu.

İSKİLİP BELEDİYESİ YARDIM YOLLADI

Bayat Belediyesi itfaiye ekipleri, iş makineleri ve vidanjörlerle su baskınları ve taşkınlara müdahale etti. Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, krizi bizzat yönetti

İskilip Belediyesi, Bayat ilçesinde yoğun yağmur sebebiyle oluşan su baskını ve hasarların giderilmesine destek olmak amacıyla itfaiye ve vidanjör desteği sağladı. Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, ilçeye yardım gönderen İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük ve ekiplere teşekkür etti.



(Nurdan AKBAŞ)

