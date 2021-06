Bayat Ziraat Odası’ndan Tarım Müdürü Sarı’ya ziyaret

Bayat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Yıldırım, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı’yı ziyaret etti.

Ziyaretinde Bayat’taki tarımsal durum hakkında bilgiler veren Yıldırım, “Bu yıl arpa ve buğdayda kuraklıktan dolayı büyük sıkıntı yaşamaktayız, bunun için sağ olsun Tarım Bakanlığımız kuraklık yaşayan çiftçilerimiz için dekara 100 lira gibi bir destek veriyor. Saha çalışmalarını Tarım İlçe Müdürlüğü yapıyor, biz de destek veriyoruz. Bayat merkez ve köylerindeki hassas çalışmalarından dolayı tüm çiftçilerimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.

İl Müdürü Orhan Sarı ise sivil toplum örgütleri, tarımsal oda ve birliklerle yakın çalışmayı çok önemsediklerini belirterek, “Kurum olarak üreticilerimizin her zaman yanındayız. Üzerimize düşen her türlü desteğe her zaman hazırız” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)