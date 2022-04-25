Bayat Ziraat Odası’na ziyaret
CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, beraberindeki parti yöneticileriyle birlikte Bayat Ziraat Odası’nı ziyaret ederek Oda Başkanı Mustafa Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre görüştü.
Tahtasız, Ziraat Odası Başkanlığı’nda hem sorunlar hakkında bilgi aldı, hem de partinin çiftçiye, üreticiye yönelik projeleri hakkında bilgi verdi.
Çiftçinin girdi maliyetlerinin büyük oranda arttığına dikkati çeken Tahtasız, üreticinin artık üretemediğini ve ürettiğini pazarlamadığını kaydetti.
Akaryakıt fiyatlarına gelen zamları eleştirerek tohum, gübre, ilaç gibi girdi maliyetlerinin aşırı yükselmesinin çiftçiye üretemez duruma getirdiğini ifade eden Tahtasız, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin ülkemiz açısından önemini vurgulayarak, CHP iktidarında tarımsal üretime her türlü desteğe vereceklerini kaydetti.
Tahtasız, “Çiftçimizin borç yükünü hafifleteceğiz. Kredi, su ve elektrik borçlarının faizini silerek gelirine göre yeniden yapılandıracağız. Tarımsal üretimde kullanılan mazottan vergi almayacağız” diye konuştu.
Oda Başkanı Mustafa Yıldırım, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, CHP heyetine teşekkür etti. (Haber Merkezi)
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